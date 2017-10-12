Полицейский из Красноярска спас замерзающего рыбака

Красноярский рыбак чудом остался жив благодаря смелости полицейского.

Неприятный случай произошел на Енисее. Перевернулась рыбацкая лодка, где было двое мужчин. Одному из них посчастливилось и он смог добраться до берега. Его обнаружили местные жители и оказали основную помощь: напоили горячим, проводили в теплое помещение. Судьба второго была под вопросом.

Под вечер оставалось уже мало шансов на спасение, но обследуя берег, двое полицейских, Сергей Муковников и Сергей Каверзин, услышали крики о помощи. Мгновение и полицейский был в ледяной воде, он смог добраться до мужчины, который уже не двигал руками и ногами. Так, он погрузил его на спину и смог вынести на берег.

Благо Енисей не глубокая река. Здоровью рыбакам уже ничего не угрожает.