В Ростове «знающий всю администрацию города» дебошир разгромил ресторан

В Ростове-на-Дону чересчур раннее празднование Нового года закончилось серьезными проблемами для одного местного жителя, который едва не разгромил ресторан, утверждая при этом, что знает «всю администрацию города». Об этом сообщают местные таблоиды.

По полученной информации, данный инцидент случился поздно вечером 29 декабря. Молодой человек, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил в ресторане «Чинар» настоящий дебош. Мужчина орал во весь голос, что знаком со всеми высокопоставленными сотрудниками мэрии города и может делать, что угодно.

Сотрудники полиции задержали дебошира, который в ходе ареста успел ударить правоохранителя и крутившуюся рядом женщину. После этого правонарушитель решил притвориться, что чувствует себя плохо, однако это ему не помогло, и он был доставлен в Кировское отделение полиции.