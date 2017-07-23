Продукция Apple признана самой продаваемой в 2017 году

USA Today обнародовала статистику по продажам высокотехнологической продукции. Первое место, с результатом проданных моделей 223 млн, вот уже второй год подряд занимает компания Apple.

Она побила как своё собственное прошлогоднее достижение, так и продажи конкурентов со 2 по 5 место. Серебро достаётся Samsung S8 и Note 8, в совокупности продано 33 млн. штуки. При этом подсчет по продажам Apple, велся с учетом всей продукции, а у Samsung взяли только две модели. Третье место отдали колонкам Amazon Echo Dot, их предпочли 24 млн пользователей. Пик популярности пришелся на сезон рождественских распродаж, в период резкого их удешевения с 50 долларов на 30. Четвертое место почетно заработали часы Apple Watch, с продажами в 20 млн, что на 5 млн больше чем японских.

В 2018 году Apple выпустит обновленные модели, в связи с этим планируется рост продаж до 350 млн.