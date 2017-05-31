В Ростове водитель "сказочной" маршрутки показал пассажирам "Выход в реальность"

В маршрутном автобусе в Ростове-на-Дону был замечен довольно забавный и необычный указатель. Так, водитель маршрутки решил поднять настроение пассажирам и повесил над дверьми табличку с надписью "Выход в реальность".

Пользователь социальных сетей разместил в одной из городских групп Ростова табличку, которая находится над дверью в маршрутке. На ней виднеется надпись "Выход в реальность". Пользователи предположили, что таким образом водитель решил намекнуть горожанам, что поездка в маршрутке напоминает "Сказочное путешествие".

Ростовчане с юмором отнеслись к такой выходке водителя и отметили, что проезд в городском транспорте только весьма оптимистичный человек может назвать "сказочным".