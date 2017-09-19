Жители Волгограда сфотографировали странное свечение саней Санта-Клауса

Жители Волгограда в ночь на 30 декабря стали свидетелями яркого свечения, которое они сфотографировали в небе над Кировским районом города. Волгоградцы уверены, что увиденное является следом от саней Санта-Клауса.

На опубликованных в Сети фото видно таинственное зеленовато-желтое свечение. Очевидцы уникального явления утверждают, что вспышки яркого света сопровождались звоном бубенцов. Интернет-пользователи сразу начали активно комментировать эти фотографии, предполагая, что же это могло быть.

Многие уверены, что такое свечение исходит из теплицы фабрики «Заря» в Волжском, поэтому в этом не стоит искать чудес. Нашлись и такие, кто сразу же стали развивать тему НЛО и инопланетного разума, отметив, что загадочный звук предупреждал землян о грядущих катастрофах.