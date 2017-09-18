Японцы изобрели биочернила для печати активных живых тканей

Японские ученые разработали специальный способ соединения биочернил, благодаря которому границы клеток расширяются для печати на 3D-биопринтере.

В будущем данная технология планируется активно применятся в регенеративной системе. Благодаря особым ферментам, которые позволяют напечатанным клеткам сберечь форму, ученые смогут воспроизвести сложнейшие биологические организмы. Механизм воспроизведения активных живых тканей основывается на образовании гелевой структуры. Которая образуется с помощью связывающего фенильные группы фермента между полимерами в присутствии катализатора-перекиси водорода.

По мнению самих разработчиков, такая 3D-печать позволит воспроизводить живые ткани.