В Москве новогоднюю подсветку включат на фасадах зданий 30 декабря

В Москве новогоднюю художественную подсветку официально зажгут 30 декабря вечером на всех фасадах зданий, в числе которых и «дома-книжки», расположенных на Новом Арбате. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте столичного мэра и правительства РФ.

В сообщении говорится, что новогодний красочный видеоролик на главных зданиях на Новом Арбате будет транслироваться благодаря установленной архитектурно-художественной подсветки, которая оснащена 540 светодиодными прожекторами.

Отмечается, что демонстрация новогодних поздравлений стартует в 16.15 по московскому времени и продлится до 2 января. Добавим, что на фасадах Центрального телеграфа на Тверской улице каждый сможет наблюдать яркую открытку с праздничными приветствиями.