В Петербурге жильцы гниющего дома боятся лишиться жилья после капремонта

В Петербурге жители частично аварийного дома на Васильевском острове не хотят покидать свои квартиры без письменного доказательства того, что они смогут вернуться обратно. Жильцы боятся покидать дом, так как не верят в скорый ремонт и возможность не лишиться квартир.

Дом на Васильевском острове раньше был общежитием для военных. Теперь, коммуналка из трех этажей представляет реальную угрозу для своих жильцов. Стены дома покрыты гнилью и плесенью, а из-за порыва горячей воды в подвале – жильцы боятся обвала стен и ставят под потолки подпорки.

Помимо этого, в доме проводка не менялась с 1953 года. Газа нет на всех трех этажах, его отключили из-за предполагаемой утечки на втором этаже. Однако, жильцы не хотят временно освободить свое жилье для проведения там капремонта.

Несмотря на то, что все жильцы получат временную жилплощадь, некоторые открыто заявили, что не будут уезжать пока не получат на руки документы и письменное подтверждение капремонта. Жильцы уверенны, что ремонт может тянуться годами и они могут лишиться своих, пусть и плохих, но собственных квадратных метров.