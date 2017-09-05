Путин поздравил Сирию с Новым Годом

В своем поздравлении Владимир Путин пообещал Башару Асаду и в дальнейшем поддержку Сирии.

Владимир Путин отметил о своих намерениях и в дальнейшем оказывать активную поддержку Сирийской Арабской Республики в защите государственной независимости, целостности и территориального единства, в развитии процесса политического урегулирования, а также в усилиях по воссозданию национальной экономики.

Президент России уверен, что в следующем году Сирию ждут перемены к лучшему во всех сферах жизни. Так как это непременно повлияет на улучшение общей ситуации безопасности всего региона Ближнего Востока.