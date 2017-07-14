В новогодние праздники должники смогут погасить задолженность в аэропортах

В новогодние праздники в аэропортах Москвы должники смогут вылатить свою долги судебным приставам и вернуть себе право на выезд из страны. С 29 декабря по 9 января в аэровокзалах проблемы с запретом на выезд гражданам помогут решить приставы.

Представитель Федеральной службы судебных приставов Татьяна Чулкова пояснили, что такая программа поможет снизить число долгов и алиментов, а также простимулирует россиян быстро закрыть долги и возобновить право на выезд из страны. Она добавила, что многие не имеют информации о запрете на выезд и могут не подозревать, что в аэропорту их из-за задолженностей не выпустят из страны.

По закону, если задолженность человека превышает 30 000 рублей, а в некоторых случаях и 10 000 рублей, судебные приставы имеет право накладывать запрет на выезд должника из страны. Для упрощения процедуры и способствованию выплаты долгов приставы будут ждать должников в аэропортах. Там представители суда помогут людям погасить задолженность и аннулировать запреты.