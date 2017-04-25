Маленькая дочь Анны Хилькевич становится копией известной мамы

Известная российская актриса Анна Хилькевич обнародовала новую фотографию со своей дочерью Арианной. Подписчики артистки сразу заметили, что малышка становится копией своей звездной мамы.

Звезда телесериала «Универ» решила продемонстрировать снимок с участие родной дочери в Instagram. Стоит отметить, что двухлетняя Арианна действительно больше напоминает свою светлоглазую и светловолосую мать, чем отца Артура Волкова, который является кареглазым брюнетом. Подписчики Хилькевич единогласно отметили этот факт, оставив под фото огромное количество лестных комментариев.

По мнению поклонников актрисы, Арианна даже красивее своей знаменитой мамы. Ранее СМИ сообщали, что Анна вместе со своим супругом отправилась в Германию отмечать День рождения с друзьями.