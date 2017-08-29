Трамп получил от Путина поздравление с Новым Годом

Глава России Владимир Владимирович Путин передал поздравление с новогодними праздниками Дональду Трампу.

Владимир Владимирович сделал акцент на непростой политической обстановке и отношениями между Москвой и Вашингтоном. Он отметил, что нахождения компромисса в российско-американском диалоге необходимо для закрепления стратегической стабильности во всем мире и получении оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы. Президент отметил, что позиции равенства и взаимного уважения, это как бы отправная точка во взаимоотношениях двух сторон.

На данный момент отношения двух стран переживает глубочайший кризис. Дмитрий Песков, со своей стороны, назвал отношения между Россией и США главным разочарованием уходящего года.