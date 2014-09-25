С 1 января в Крыму появятся присяжные заседатели

Управление судебного департамента Крыма сообщило, что с 1 января на полуострове начнет функционировать институт присяжных заседателей. К новому формату заседаний уже проведена подготовка и семинарские слушания для судей.

В сообщении о создании нового формата заседаний отметили, что рассмотрение дела присяжными будет применяться при ходатайстве подсудимого. Если дело поступает в Верховный Суд Крыма по первой инстанции, то ответчик или обвиняемый имеет право попросить проводить заседания с привлечением присяжных.

В судебном управлении крымского департамента отметили, что для внедрения в механизм рассмотрения дел института присяжных уже провели подготовку. Так, судьи прослушали семинары и ознакомились с разработанными методическими указаниями. Также для суда присяжных оформили образцы вопросных листов.

Для слушания по уголовным делам с привлечением присяжных заседателей могут быть задействованы 74 судьи и 129 сотрудников судовых аппаратов полуострова.