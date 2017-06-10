США изобрели уникальную вакцину против гриппа

Американским ученым удалось найти эффективную вакцину против вирусов простуды и гриппа.

Исследователи поделились своими наблюдениями. Так, 100% гарантию излечения дает ДНК вакцинация, основанной на нуклеиновых кислотах. Эксперимент подтвердил положительное действие сыворотки, которая не только борется, но и уничтожает вирусные бактерии. Вакцина уже была протестирована на животных и дала положительные результаты. После проведения клинических исследований препарат поставят на поток в течении ближайших пяти лет.

Стоимость данного препарата будет в разы меньше, чем существуют на данный момент.