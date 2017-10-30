В Москве в новом году появятся еще 29 наземных маршрутов

В 2018 году в Москве появятся 29 новых наземных маршрутов, по пяти из которых будут следовать комфортные автобусы экокласса "Евро-5". Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Как стало известно, в 2018 году в столице России будут введены 29 новых маршрутов, по пяти из которых пустят автобусы экокласса "Евро-5". Именно на эти пять маршрутов город запустил конкурс. В данных автобусах имеются системы видеонаблюдения, кондиционер и отопление. Помимо этого, общественный транспорт экокласса будет оснащен информационным табло.

Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, все маршруты будут проходить по наиболее востребованным направлениям, по ним будут перевозить горожан 42 автобуса большой, средней и малой вместительности.