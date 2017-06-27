Анализ крови подскажет, какими антидепрессантами лучше лечиться

На базе синтеза плазмы мышей ученые США и Германии смогли отыскать совокупность генов, с помощью которых можно спрогнозировать результат лечения депрессии не только у мышей, но и у людей.

Своими решениями они поделились в журнале PLoS Biology, где предположили, что основа лечения лежит в определении чувствительности глюкокортикоидных рецепторов, которые отвечают за прогрессирование депрессии.

В современном обществе депрессия довольно таки распространенное явление. Оно проявляется отсутствием аппетита, сна, постоянное беспокойство, снижение работоспособности и концентрации внимания, а именно полная апатия ко всему происходящему.

Спустя время, ученые проверили свою теорию на людях. В основу исследования легли образцы изменения экспрессии генов у 80 пациентов. Результат показал положительные предсказания на 76%.

Проведенные эксперименты помогли найти части генома, связанные с невротизмом и большим депрессивным расстройством.