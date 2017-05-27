Музыканты Ринго Старр и Барри Гибб удостоены рыцарского звания

Барабанщик известной группы The Beatles Ринго Старр и вокалист Bee Gees Барри Гибб были удостоены рыцарского звания. Имена музыкантов оказались в ежегодном почётно списке New Year Honours.

По словам Старра, он очень обрадовался такой награде и рад, что его творчество и благотворительная деятельность получили признание. Музыкант пожелал всем своим поклонникам мира и добра.

Стоит отметить, что в общей сложности королева Великобритании Елизавета II присудила указанные титулы 1123 британцам, среди которых балерина Басселл, писатель Майкл Морперго. телеведущий Рик Стейн. Теперь Ринго Старра и Барри Гибба будут называть не иначе как сэрами.