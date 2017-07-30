Малахов кинул публичный вызов Бузовой и Лопыревой

Популярный на территории России ведущий Андрей Малахов внезапно кинул публичный вызов Ольге Бузовой и Виктории Лопыревой. Шоумен вынудил теледив поведать общественности в соцсети свои видения новогоднего праздника.

Несколько дней назад известные блогеры создали в Сети необычную акцию на новогоднюю тематику, суть которой заключается в том, чтобы приглашать для участия в конкурсе только звезд из отечественного бомонда и шоу-бизнеса. Изюминка заключается в том, что знаменитость должна подобно рассказать свое представление о праздновании Нового года, продемонстрировав соответствующие фото и передать эту эстафету другому претенденту.

Первым участником акции стал телеведущий Малахов, которые без труда рассказал детали всех новогодних подготовок и обнародовал аналогичный к заданию снимок. Затем шоумен Малахов передал вызов Ольге Бузовой и Виктории Лопыревой, которые пока отмалчиваются.