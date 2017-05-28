"Ночные волки" предложили работникам Burger king надеть костюмы петухов

Участник клуба байкеров «Ночные волки» обратился к работникам сети фастфуда «Burger King» оригинально проводить уходящий год, надев на себя костюмы петуха.

«С нашей точки зрения, подобные наряды позволят удачно передать всю атмосферу работы их компании и менеджмента», - сообщил Александр Залдостанов на своем аккаунте «ВКонтакте». Также мужчина акцентировал внимание на том, что название «Ночные олени» получило патент на право использования интеллектуальной собственности.

Такова была реакция мотоциклиста на предложение сети фастфуда, на период новогодних праздников переименовать родной клуб в «Ночных оленей» и организовать свою работу по доставке продукции «Burger king» в предстоящие праздники. За этот ресторан намерен был заплатить тридцать миллионов рублей.