В новогоднюю ночь на Тверской улицы Москвы с 10 площадок запустят салюты

В новогоднюю ночь в Москве с Тверской области запустят салюты с 10 площадок. Салюты, высотой от 60 до 100 метров, будут запущены ровно в полночь с театральных площадок фестиваля «Путешествие в Рождество».

Как сообщили в организационном комитете по уличным городским мероприятиям, Новый год на Тверской улицы Москвы начнется с праздничного салюта. Для создания необычного эффекта салюты запустят сразу со всех площадок фестиваля. Гости мероприятия окажутся под небом, украшенным разноцветными красками.

Салют также украсят столпы дыма, которые сделают разноцветными. В общей сложности, в новогоднюю ночь на Тверской улице запустят 1,5 тысячи салютных залпов. Также сообщается, что каждый два часа с 31 декабря по 2 января будут «взрываться» хлопушки с конфетти.

Оргкомитет сообщил о соблюдении всех норм безопасности и о том, что гостям фестиваля во время салютов ничего не угрожает. Пиротехники будут использовать специальные установки. Пневмопушки имеют радиус безопасности в 5 метров и их запуском будут заниматься эксперты.