Жители Ростова просят присвоить рэперу Басте звание народного артиста

В Ростове-на-Дону активисты обнародовали в Сети петицию с требованием присвоить рэп-исполнителю Василию Вакуленко, известного всем как Баста, почетное звание народного артиста России. Ростовчане считают музыканта «достойнейшим исполнителем».

Жители Ростова в пояснении к своей просьбе не скупился на комплименты в отношении Басты, так как именно этот исполнитель понятно и достойно выражает в своих текстах надежды и чаяния всех граждан России. Активисты отмечают, что рэпер может возглавить пантеон славы российской эстрады, так как самостоятельно смог пройти сквозь тернии бытия к всеобщему признанию.

В петиции также говорится, что Басту можно назвать символом успеха и человеком, который «сам себя сделал», несмотря на установленную систему в шоу-бизнесе. Творчество рэп-исполнителя помогает молодому поколению преодолевать жизненные трудности, используя только свои возможности