Поклонники раскритиковали русскую Ким Кардашьян

Звезда Инстаграмм Анастасия Квитко, также ее часто называют русской Ким Кардашьян, была раскритикована своими поклонниками.

Анастасия любит откровенные наряды, и она часто демонстрирует их на своей страничке в Инстаграмм, что нередко является поводом для обсуждения со стороны поклонников.

Так, недавно Анастасия появилась в ярком обтягивающем комбинезоне, который точно повторял ее выдающиеся формы. Но причиной критики стал новогодний образ модели. Красавица предстала в белом обтягивающем платье, так плотно прилегающем и выгодно подчеркивающим все прелести звезды. После увиденной фотографии мнения поклонников разделились.

Для кого-то Квитко стала сексуальной Снегурочкой, а для кого-то порноактрисой.