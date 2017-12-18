В Роспотребнадзоре посоветовали россиянам не доедать "Оливье" после Нового года

Перед Новым годом Роспотребнадзор дал россиянам ряд важных рекомендаций. Так, специалисты порекомендовали не хранить и не доедать салат "Оливье" 1 января.

Как известно, для праздничного застолья принято заготавливать большой тазик "Оливье", "Крабового салата", "Селедки под шубой" и так далее. Даже если семья будет маленькая, новогодний стол будет ломиться от яств. Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, в чем заключается опасность доедать салаты на следующий день после празднества. Так, обращается внимание на жителей России на необходимость профилактики заболеваний, которые связаны с употреблением некачественной пищи.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, которые, в первую очередь, заправлены майонезом или сметаной. Также сюда относятся шаурма, котлеты, рулеты, паштеты, холодец и кондитерские изделия с кремом.

В Роспотребнадзоре посоветовали россиянам не готовить новогодние блюда в прок, чтобы не доедать их на протяжении недели.