Экипаж МКС обнародовал новогоднее поздравление жителям Земли

Экипаж 51-й международной экспедиции на МКС обнародовал новогоднее поздравление которое посвящается всем жителям Земли. Видеозапись была представлена 29 декабря представителями пресс-ведомства «Роскосмоса».

В приветствии космонавты пожелали всем землянам счастья, крепкого здоровья и ощущения радости в Новый год. Экипаж МКС отметил, что для многих детей и взрослых именно этот праздник является самым желанным и любимым.

В свою очередь, Космонавт Антон Шкаплеров признался, что очень скучает по своим родным и мечтает оказаться у себя дома. Он также добавил, что, глядя в иллюминатор, всегда любуется закатами и сиянием далеких звезд, мечтая о снеге и елке.