Путин подарил щенка школьнице из Приморья

Президент России Владимир Путин преподнес подарок школьнице из села Кавалерово в Приморье. В качестве новогоднего сюрприза девочка получила от Путина щенка померанского шпица.

12-летняя девочка в сентябре этого года писала Путину письмо, в нем она просила у президента подарить ей собаку. Школьница давно мечтала о померанском шпице, но родители не могли позволить такой дорогой подарок.

О своей мечте она рассказала Путину и тот передал ей щенка. Девочке вручили померанского шпица, который имеет полную родословную и жил в питомнике. Школьница очень счастлива подарку и признается, что до последнего не верила в новогодний сюрприз. Девочка рассказала, что письмо она написала на сайте президента.

Путин через представителей местной власти поручил подарить ей щенка и сделать тем самым новогодний подарок школьнице. Щенка она назвала кличкой «Сэм». Ранее уже сообщалось, что Путин подарил сестрам из Челябинска лыжи на Новый год. Президент прочел письмо сестер и решил исполнить их мечту.