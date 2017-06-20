В Саратовской области разыскивается сбежавший заключенный

На основе имеющихся сведений, из колонии строгого режима №20 в Станице Паницкая Саратовской области, сбежал осужденный на 5 лет Сергей Дубовицкий.

Во время проверки одного из объектов, где ведут производственные работы заключенные, было обнаружено пропажу 43 летнего осужденного Сергея Дубовицкого, которого ранее приговорили на 5 лет по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ему выдвинуты подозрения в убийстве 38 – ми летней супруги, с которой он расправился сразу после побега. Известно, что женщина была матерью 8 – ых детей. Особыми примета считается отсутствие пальцев на обоих руках 4 на левой руке, 1 на правой).