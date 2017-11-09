В Екатеринбурге из-за густого тумана снизилась видимость

Утром 30 декабря в Екатеринбурге опустился густой туман, который, как прогнозируют синоптики, продлится до 2 января. Из-за тумана во всех районах города видимость снизилась до десятка метров.

В социальных сетях жители Екатеринбурга делятся снимками с туманом, который окутал все улицы и дома. Из-за густой пелены многие опасаются за безопасность на дорогах и рекомендуют водителям быть крайне бдительными.

В Екатеринбурге из-за тумана наблюдается крайне низкая видимость. Пелена не рассеивается и метеорологи утверждают, что до 2 января ситуация кардинально не изменится. Многие жители не верят в естественное происхождения тумана и утверждают, что причиной пелены стал смог, который образовался из-за вредных веществ, выделяемых производствами. Однако, такая информация не подтвердилась и эксперты отметили, что причиной появления белой пелены стала высокая влажность воздуха и минимальная сила ветра.

На движении самолетов туман, пока что, не сказался. Аэропорту Кольцово наблюдается незначительная задержка рейсов из Москвы, но все остальные самолеты вылетают и прибывают в обычном режиме.