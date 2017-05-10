Россияне назвали Дмитрия Хворостовского человеком года в культуре

Россияне назвали человека 2017 года среди представителей культуры, искусства, науки и спорта. Человеком года в области культуры стал оперный певец Дмитрий Хворостовский.

Фонд "Общественное мнение" провел опрос среди жителей России, чтобы выяснить, кто станет человеком года в культуре, искусстве, науке и спорте. Так, несмотря на то, что оперный певец Дмитрий Хворостовский покинул этот мир, россияне решили присудить ему звание человека года в области культуры. На втором месте оказался знаменитый кинорежиссер Никита Михалков, а третье досталось юмористу Михаилу Задорнову, который также ушел из жизни в 2017 году.

Среди тех, кто также мог побороться за звание человека года, оказались актер Константин Хабенский, дирижер Валерий Гергиев, а также режиссер Карен Шахназаров. Стоит отметить, что около 73% опрошенных затруднились с ответом, а 11% россиян заявили, что таких людей в России нет.