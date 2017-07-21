Мосгортранс объявил о начале конкурса на закупку 300 электробусов

В 2018 году Мосгортранс приобретет 300 новых электробусов, на закупку которых уже объявлен конкурс. Компания-перевозчик проведет три аукциона, в ходе которых будут закуплены по 100 электробусов с системами зарядки.

Конкурс предусматривает закупку составов с начальной стоимостью в 10,5 млрд рублей за каждый. К производителям выдвигается требование установить 98 станций для ультрабыстрой зарядки и обязанность нести ответственность за их работу.

Компания-производитель должна будет финансово поручиться за бесперебойность работ станций. Компании, победившие в аукционе, получат контракты на 15 лет сотрудничества. В 2018 году будет закуплено 300 электробусов, после этого власти Москвы продолжат ежегодную закупку.

Также отмечается, что с начала 2021 года закупаться будут только электробусы, а другие виды общественного транспорта приобретаться не будут. Предполагается, что замена автобусов и маршруток на экологичные электробусы помогут транспортной системе Москвы улучшить условия и качество предоставляемых услуг.