В России разрабатывают парашют с дистанционным управлением

Российские ученые умы трудятся над созданием высокоточного парашюта для доставки грузов.

Планируется, что транспортировочная платформа весом в 4 тонны, будет перевозить грузы для ВДВ и остальных структур. Заданные координаты передают сигналы через системы GPS и ГЛОНАСС. В точности совершенной посадки никто не сомневается, ведь отклонение от пункта назначения составит примерно 100 метров, а это довольно таки высокие показатели для подобных заданий. При этом во время полета можно скорректировать точное место приземления груза.

Данной разработкой поручили заниматься сотрудникам Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина, НИИ аэроупругих систем, компании «Универсал», «Авиатранс».

После проведения всех экспериментов, парашютом будут пользоваться не только военные, но и МЧС.