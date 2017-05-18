Житель Ростова прокатался по асфальту на привязанных к авто санкам

Житель Ростова-на-Дону решил прокатиться по асфальту на санках, которые парень зацепил за автомобиль и проехался в таком виде по дороге. Данное видео, которое набрало более 50 негативных комментариев, было опубликовано в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как по ходу необычной езды из под полозьев вылетали искры. Шутку ростовчанина не оценили другие жители города, обвинив молодого человека в том, что его действия не только скучные, но еще и портят дороги.

Стоит отметить, что декабрь 2017 года стал одним из самых теплых за последние несколько лет. По словам синоптиков, средняя температура текущего месяца была зафиксирована на 3-5 градусов выше нормы, в связи с чем до конца новогодних праздников снега в Ростове не будет.