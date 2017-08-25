Отец Жанны Фриске решил выкупить внука у Шепелева

Владимир Копылов, отец Жанны Фриске, ради более частых встреч со своим внуком Платоном готов подарить Дмитрию Шепелеву долю загородного дома.

Борьба за право чаще видеться с внуком в семье Фриске длится с 2015 года. По словам отца Жанны Фриске Владимира Копылова, вместо обещанных раза в месяц, они внука видят раз в год. При этом крайний раз когда они увиделись с бабушкой, Платон демонстративно отвернулся. Такое поведение внука наталкивает на мысль, что его попросту настраивают против семьи Фриске.

Разобраться в ситуации планирует ведущая телеканала “Мир” Елена Дмитриева, она пригласила обе стороны на программу «Дела семейные», где выскажется каждая из сторон, возможно, враждующие после этого пойдут на примирение.

Владимир Копылов со своей стороны готов отдать часть загородного дома, ради более частых встреч с внуком.