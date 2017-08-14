Власти России увеличат продолжительность жизни россиян до 76 лет

Власти России утвердили новую госпрограмму по развитию здравоохранения, которая рассчитана до 2025 года. Целью данного проекта является увеличение средней продолжительности жизни россиян до 76 лет, сообщается на сайте Минздрава РФ.

Согласно предоставленной информации, программа предполагает снижение смертности на территории России до 380 случаев на 100 тысяч населения. Отмечается, что авторы документа ожидают в ближайшие 7 лет повышения удовлетворенности россиян качеством медицинской помощи до 54%.

Напомним, что власти также планируют изменить действующий в стране тариф в системе ОМС на такое важное химиотерапевтическое лечение пациентов с онкологией, который в 2018 году вырастет на 80%.