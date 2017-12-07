Роспотребнадзор рассказал о самых опасных блюдах новогоднего стола

Эксперты Роспотребнадзора составили список блюд новогоднего стола, которые могут привести к пищевым отравлениям. К праздничному столу для Нового года рекомендуется хранить блюда не более суток и готовить салаты самостоятельно.

Наиболее опасными блюдами, отметили в Роспотребнадзоре, могут быть салаты с майонезом или сметаной, выпечка с кремами, шаверма и изделия с рубленным мясом – различные виды котлет, рулетов и прочее. Такие блюда рекомендуется хранить не больше одних суток, так как скоропортящиеся продукты, которые входят в их состав, могут привести к серьезному пищевому отравлению.

Также в Роспотребнадзоре напомнили о важности мыть фрукты и овощи. Эксперты сообщили, что для безопасного проведения Новогодних праздников без последствия для организма, лучше готовить блюда самостоятельно и соблюдать при этом все нормы гигиены.

Итак, основными правилами для блюд Новогоднего стола является необходимость соблюдать гигиену, мыть все фрукты и овощи, готовить салаты и мясные блюда самостоятельно и из свежих продуктов. Также важно, отметили в Роспотребнадзоре, не злоупотреблять спиртным и жирными лакомствами.