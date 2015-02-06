Трамп требует повышения почтовых тарифов для Amazon

По мнению американского президента Дональда Трампа, почта год за годом терпит колоссальные убытки. Из-за этого он предлагает повысить тарифы по почтовым услугам для Amazon и других интернет-ритейлеров.

В тот момент, когда торговые площадки зарабатывают, почта теряет - так считает Трамп, чем он непременно поделился на своей страничке в Twitter. Единственным выходом по улучшению финансового состояния почтовой службы, американский президент видит увеличение почтовых тарифов для интернет-магазинов.

Негативное высказывание в сторону Amazon президент озвучил после опубликования последними результатов прибыльных рождественских распродаж. Хоть почта и является государственным учреждением, но президенту она не подчиняется.