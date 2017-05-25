Пользователи Tam Tam смогут звонить с компьютера

Разработчики Tam Tam рассказали о новых возможностях использования месенджера. Теперь пользователям доступны звонки с компьютера и использование десктопного приложения.

Создатели пообещали пользователям возможность использовать все функции веб-версии: создание диалогов, отправка фотографий, видео, аудиозаписей, увеличение круга друзей и обмен эмоциональными анимациями. Еще можно будет создавать свои каналы и общественные диалоги со ссылками и следить за всеми новинками звезд через подписку, которые уже активно переписываются со своими фанатами.

Tam Tam является детищем Mail.Ru Group, который запустили в 2017 году.