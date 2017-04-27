Конкуренция для растений определяет их рост

Немецкие ученые из Тюбигенского университета стали свидетелями нового открытия в природе. Оказывается, растения выбирают способ роста в зависимости от находящегося рядом конкурирующего соседа.

Учеными отмечается способность анализировать качества развития своего соседа, для выбора собственной наилучшей стратегии роста. Растения чувствуют, что рядом с ними находится поглощатель фотосинтетически активной радиации, которая необходима для фотосинтеза. В зависимости от направления роста у одних, другие будут стараться расти так, чтоб к ним попадало наибольшее количество света, который является неотъемлемым элементом развития.

Исключения составляют теневые растения.