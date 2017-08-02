В Москве проходит конкурс проектов домов по реновации жилья

В Москве огласили начало конкурса проектов домов по программе реновации жилья. Об этом рассказал телеканалу ”Москва” заммэра по вопросам градостроения Марат Хусннулин.

На данный момент еще продолжается подбор площадок под строительство новых домов. В общей сложности уже нашли 236 площадок объемом в 3,5 миллиона квадратных метров, в планах задействовать еще 136 строительных площадей. Всего планируется застроить 5 миллионов квадратных метров реновационным жильем. Утвержденные стандарты отделки можно увидеть в зале ВДНХ. По предварительной информации, начало переселения планируется на 2018 год. 12 домов уже отстроены, там ведутся подготовительные работы под заселение.