Ученые воссоздали живые клетки на 3D-принтере

Калифорнийским ученым удалось воссоздать предметы разнообразной формы из живой ткани с помощью 3D-принтера.

Специалисты взяли за основу метод ДНК- направляемого соединения клеток. Материал набирает форму с помощью механических свойств клеток. Для эксперимента бралась соединительная ткань у эмбрионов мышей, но ученые предполагают, что можно использовать и прочий материал, который будет показывать динамику к образованию устойчивых связей.

Для базы структуры использовали коллагеновый гель, его свойства наиболее подходят к внеклеточному матриксу. Благодаря 3D-принтеру клетки наносились на базу в несколько слоев и с высокой точностью. Если в будущем удастся контролировать поведение живых клеток, то исследователи смогут воссоздать из материала любую форму. Так на данный момент уже получились чаша, спираль, кубики.