Лавров не раскрыл тайну о главном «дебиле» в мировой политике

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров так и не раскрыл секрет своего высказывания о "главном дебиле" мировой политки.

При разговоре с Тиграном Кеосояном в юмористической передаче канала НТВ «Международная пилорама», на вопрос о главном «дебиле» мировой политики, Сергей Лавров ушел от ответа. Его политкорректный поступок обосновывается тем, что он попросту никого не хочет обижать, поэтому дипломатично оставил без внимания это событие.

Своим вопросом ведущий напомнил ситуацию, которая в 2015 году была поводом для шуток в интернете. Так, на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии, во время перевода высказывания саудовского коллеги, Лавров чуть слышно произнес слово «дебилы» , в последствии оно стало крылатым.