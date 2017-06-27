"Оливье" перестал пользоваться популярностью у россиян

"Яндекс" провел собственное исследование и выяснил, что "Оливье" не является самым популярным новогодним салатом в России. По количеству поисковых запросов его обошла "Сельдь под шубой".

Поисковой сервис "Яндекс" представил статистику запросов рецептов новогодних блюд. Отмечается, что в последние три года количество кулинарных поисковых запросов увеличилось в несколько раз. Так, "Оливье" оказался не самым популярным салатом в России, на первое место выбралась "Сельдь под шубой". Также среди самых популярных салатов оказались "Мимоза" и "Цезарь".

Стоит отметить, что россияне, помимо салатов, также хотят видеть на своих праздничных столах тарталетки, холодец и бутерброды. В топ "Яндекса" горячие блюда не попали совсем.