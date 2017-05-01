Жители Волжска рассказали, что в городе появился идеальный мужчина

Идеальный мужчина оставил послание для всех волжских девушек. После оставленного лайка, он связывается сам с прекрасным полом.

Для всех жительниц города Волжский идеальный мужчина оставил свое послание в сообществе, где ищут любовь. Так, мужчина раскрывает себя как положительного героя. Он готов слушать часами, гулять по магазинам, выгуливать собаку, забирать ребенка из садика, окажет услуги сантехника, повара. Одним словом, не мужчина, а мечта.

У замужних дам отдельный пакет услуг: полное сохранение тайны общения, для длительного ожидания в холодильниках и под кроватями пойдет на йогу. Мачо практически не общается с надоедливыми друзьями, так что походы в баню, на рыбалку, на футбол и "по пивку" – отсутствуют. Все желающие заполучить идеального мужчину, могут оставлять лайк, репост или комент, и он обязательно отзовется.