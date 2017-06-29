В Уфе ученица сделала предложение учителю прямо на уроке

На просторах интернета широкую популярность набирает видеозапись, сделанная учеником учебного заведения в Уфе. Просмотрев запись, можно увидеть, как на одном из уроков математики ученица старших классов сорвала занятие, обратившись при этом непосредственно к педагогу с довольно интересным предложением, сообщает «Ридус».

«Я длительное время не могла найти в себе силы, но сегодня именно тот день, когда не могу больше терпеть, хочу признаться вам, что вы давно покорили мое сердце, и хочу услышать от вас ответ, может ли между нами быть что-то большее?», -заявила ученица.

Реакция самого педагога осталась далеко за пределами кадра, однако как известно, молодой девушке уже давно исполнилось 18 лет, поэтому соответсующим органам не стоит беспокоиться по поводу произошедшего. Проблема этики в данной ситуации осталась за пределами случившегося.