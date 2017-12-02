Табаков после комы никого не узнает

После выхода из медикаментозной комы у Олега Табакова отмечается частичная потеря памяти.

Ранее в состоянии любимого многими актера Олега Табакова прослеживалось заметное улучшение. Он уже смог вставать с кровати и передвигаться по палате. На завтрак даже заказал свою любимую кашу. Но уже сейчас врачи рассказали, что им пришлось ввести Олега Павловича в медикаментозную кому, так как нагрузка на все органы была слишком велика, и у актера начались проблемы с сердцем и легкими.

Табаков находился в коме совсем незначительное время и после того, как он вышел из нее, медработники отметили частичную потерю памяти. Он находится в сознании, только не узнает никого из близкого окружения.