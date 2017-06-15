Путин разрешил МФЦ регистрировать рождение и смерть

Глава Государства Владимир Путин одобрил законопроект, позволяющий многофункциональным центрам госуслуг фиксировать рождение и смерть граждан, свидетельствующую публикацию расположили на официальном сайте правовой информации.

Работникам МФЦ расширили полномочия. Теперь не только работники ЗАГСа, но и сотрудники многофункциональных центров услуг могут регистрировать рождение и смерть граждан.

Но есть исключения. Когда нужна госрегистрация установления отцовства, такое пока не под силу МФЦ. Во всем остальном, в их задачи будут входить сбор и дальнейшая передача в органы ЗАГСа документов, на основании которых регистрируют факты рождения и смерти. Впервые об МФЦ жители узнали в 2007 году. Основная их задача- это принцип «одного окна».