Певец Данко: С Ольгой Бузовой жить невозможно

Некогда известный исполнитель Данко поведал о том, почему мало кто сможет ужиться под одной крышей с популярной артисткой Ольгой Бузовой. Также певец рассказал о том, как экс-супруг телеведущей Дмитрий Тарасов помогает его семье.

Данко заявил, что в отличие от Бузовой, её бывший возлюбленный оказался хорошим и справедливым человеком, который всегда окажет помощь близким людям. По словам музыканта, на пике своей популярности он часто и достаточно близко общался с Ольгой, однако вскоре она перестала подпускать его к себе, отгораживаясь от Данко охранниками.

Артист подчеркнул, что познакомился с Тарасовым совершенно случайно во время работы над новым благотворительным фондом. Певец сообщил Дмитрию, что его дочь серьезно больна, после чего футболист предоставил все необходимые деньги на её лечение.