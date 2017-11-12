Петербургские общественники были удивлены содержимым чаев

В преддверии новогодних праздников, гражданское общество Петербурга сделал ревизию наиболее востребованных подарков - чайных наборах, заполонившие с середины осени прилавки отечественных супермаркетов, а в итоге продовольственные корзины потребителей.

Маркетологи обманывают людей, указывая на подарочных упаковках, что чай крупнолистовой, а на деле итоги экспертизы вывили в составе так называемого чая: пыль, пудру и прочие компоненты, - сообщил один из представителей организации Всеволод Вишневецкий. Общественники решили провести дегустацию более десяти сортов купленного чая, проверив на соответствие указанным данным на упаковке. Ощутимые нарушения можно было увидеть невооружённым глазом.

Больше половины исследуемых образцов категорически не соответствовали информации на этикетке, будучи наполненными стеблями неизвестного содержимого.