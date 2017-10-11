В киевском аэропорту задержан рейс из-за «лишнего» кота у пассажира

В аэропорту Киева был задержан на два часа следовавший в Анкару авиарейс из-за того, что у одного из пассажиров было обнаружено на одного кота больше, чем позволяют установленные правила перевозчика. Об этом информируют украинские таблоиды.

По полученной информации, правила авиакомпании предполагают осуществлять транспортировку не более шести животных за раз. Полиция, хозяин котов и представители авиаперевозчика решала этот вопрос в течение двух часов.

В результате лайнер всё же вылетел, при этом не уточняется, удалось ли оставить на борту воздушного судна «лишнего » кота. Напомним, ранее руководство Пакистанских авиалиний было вынуждено задержать рейс после того, как в кабине пилота была найдена кошка.