Эксперты: самым событийным российским регионом в 2018-м году станет Магадан

По мнению экспертов, наступающий год станет важным для Магаданской области, которая должна стать одним из основных отечественных ньюсмейкеров. Ей исполняется 65 лет со дня создания, однако не только этот повод станет причиной обратить внимание на регион. По словам гендиректора Агентства новостной конъюнктуры Ольги Кузнецовой, в настоящее время можно прогнозировать более пяти десятков событий (как федерального, так и международного уровня), которые состоятся в Магадане в будущем году.

Одной из наиболее часто цитируемых в СМИ новостей станет принятие ГД РФ в третьем чтении поправок в федеральный закон о недрах. Они предусматривают разрешение запрещенной в России с 1954 г. частной золотодобычи. Интересно, что действие этого закона предлагается распространить исключительно на территорию Магадана. Губернатор региона Владимир Печеный в связи с этим подчеркнул, что разрешение вольного приноса поможет создать новые рабочие места, а также повысит уровень занятости населения.



Что касается других важных событий, которые должны произойти в Магадане в будущем году, то среди них следует назвать Фестиваль «Старательский фарт» — эти соревнования энтузиастов по намыванию россыпного золота должны приобрести международный статус. Помимо этого предлагается ждать выхода региона на первое место в России по добыче золота, а также развития соглашений с инвесторами из Японии и Китая.