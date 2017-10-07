Путин подарил сестрам из Челябинска лыжи на Новый год

Глава РФ Владимир Путин сестрам из Челябинска подарил на Новый год лыжи. Об этом пишут на сайте Минсоцотношений Челябинска.

Как стало известно, две сестры из Челябинска, 11-летняя Арина и 14-летняя Анжелика написали письмо Путину, попросив у него новогодний подарок. Девочки попросили у Путина вручить им в качестве подарка лыжную экипировку и лыжи. Сестры отметили, что они и не надеялись получить ответ, однако когда он все же ответил, и им стало радостно.

Подарок от президента им вручил федеральный инспектор по Челябинской области Артем Пушкин.

Стоит отметить, что школьницы в настоящий момент занимаются лыжными видами спорта в спортивной школе олимпийского резерва. В будущем они надеются поучаствовать в Олимпиаде.